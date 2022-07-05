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Son dakika haberleri: Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika haberleri: Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Konyaaltı Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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