Son dakika haberleri: Antalya'da birçok kişinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarında - Haberler

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Son dakika haberleri: Antalya'da birçok kişinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarında

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika haberleri: Antalya'da birçok kişinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarında

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Aksu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Kemerağzı mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde 27 Nisan Çarşamba akşamı evine dönen Özgür E. (46) mahallede sahipsiz olarak gezen yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin kendisine doğru gelmesi üzerine caddeye fırlayan Özgür E, orta refüjde yine köpeklerin saldırması sonucu bacağından yaralandı. Köpekler bir süre sonra etrafa dağılırken, yaralanan kişi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Özgür E.'nin bacağına 3 dikiş atıldı.

Özgür E.'nin yanı sıra aynı bölgede çocuklarıyla birlikte yürüyüş yapan aile ve başka bir kişi de aynı köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya, Nisan, Güncel, Haberler

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