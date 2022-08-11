Haber : Son dakika haberleri! Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş yıldızlı bir otele ait sahildeki barda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş yıldızlı bir otele ait sahildeki barda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sorgun Mahallesi Boğaz mevkisinde bir otelin sahil barında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında otelin barında hasar oluştu.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat İtfaiye Antalya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title