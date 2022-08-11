Son dakika haberleri! Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş yıldızlı bir otele ait sahildeki barda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş yıldızlı bir otele ait sahildeki barda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sorgun Mahallesi Boğaz mevkisinde bir otelin sahil barında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında otelin barında hasar oluştu. Güncel AA / Fatih Hepokur Manavgat İtfaiye Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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