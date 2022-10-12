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Son dakika haberleri... Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

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Son dakika haberleri... Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü.

Mahmutlar Mahallesinde, D.G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.G, silahla oğlu Cihat G'ye ateş etti. Göğsünden ve bacaklarından yaralanan Cihat G, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Cihat G, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmutlar Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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