Son dakika haberleri | Antalya'da av silahlarının markasını değiştirip sattığı iddia edilen kişi yakalandı Son dakika haber... Antalya'nın Kepez ilçesinde, av tüfeklerinin seri numara ve markalarını değiştirerek sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kepez ilçesinde, av tüfeklerinin seri numara ve markalarını değiştirerek sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir kişinin Konya'da üretilen av tüfeklerinin seri numarası ve markalarını değiştirip piyasaya sürerek haksız menfaat temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenlediği operasyonda 10 av tüfeğini ele geçirdi. Şüpheli M.A. gözaltına alındı. Güncel AA / Gülsem Adam Antalya Kepez Güncel Haberler Son Dakika

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