Son dakika haberleri! Antalya'da atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Antalya'nın Kaş ilçesinde atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ova Mahallesi'ndeki bir atık kağıt deposunda 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Depo, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Talip Demirci İtfaiye Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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