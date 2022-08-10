Son dakika haberleri | Antalya'da aranan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı Son dakika haberler... Antalya'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Antalya'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak ve kasten yaralama gibi 8 ayrı suçtan aranan F.U. yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Güncel AA / Orhan Çiçek Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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