Son dakika haberleri... Antalya'da aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sadettin Uysal (57) idaresindeki 07 FBU 56 plakalı hafif ticari araç, Gözüküçüklü Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Abdullah Barcın (47), 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Barcın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Mert Cantürk - Güncel