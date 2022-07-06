Bakan Koca'dan Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Açıklama: "Adli Makamlar Dehşet Saçan Canilik Konusunda Araştırmalarını Sürdürüyor" - Haberler

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Bakan Koca'dan Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Açıklama: "Adli Makamlar Dehşet Saçan Canilik Konusunda Araştırmalarını Sürdürüyor"

ANKA - Güncel
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Bakan Koca'dan Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Açıklama: 'Adli Makamlar Dehşet Saçan Canilik Konusunda Araştırmalarını Sürdürüyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin; “Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin; "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyolog doktor Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ilişkin mesaj yayınladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:

"Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun."

ANKA / Güncel

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