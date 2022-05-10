Son dakika haberleri... Annesinin kiracısını, su parasını eksik ödediği iddiasıyla çıkan tartışmada öldürmüş (2) - Haberler

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Son dakika haberleri... Annesinin kiracısını, su parasını eksik ödediği iddiasıyla çıkan tartışmada öldürmüş (2)

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Son dakika haberleri... Annesinin kiracısını, su parasını eksik ödediği iddiasıyla çıkan tartışmada öldürmüş (2)

Son dakika haberleri: TUTUKLANDI Konya'da, annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı (35), ortak olan su faturasının kendisine düşen kısmını eksik ödediğini ileri sürdüğü tartışmada öldüren Hüseyin Mahir (31) tutuklandı.

TUTUKLANDI

Konya'da, annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı (35), ortak olan su faturasının kendisine düşen kısmını eksik ödediğini ileri sürdüğü tartışmada öldüren Hüseyin Mahir (31) tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Konya, su, Güncel, Haberler

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