Son dakika haberleri | Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı - Haberler

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Son dakika haberleri | Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika haberleri | Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı

Son dakika haber: Kayseri'de tabancayla annesini vuran şüpheli, etrafa ateş ederken bir kadını da yaraladı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tabancayla annesini vuran şüpheli, etrafa ateş ederken bir kadını da yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak'ta H.E.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Ş.Y'yi tabancayla vurup etrafa ateş ederek kaçmaya başladı.

Bu sırada, Halikarnas Sokak'taki evde bulunan G.B. de kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri, Güncel, Haberler

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