Son dakika haberleri... Anne-oğlun öldürülüp kuyuya atılmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

KARS'ta, Figen (46) ile oğlu Mert Muhammet (24) Karadağ'ın öldürülerek, şu kuyusuna atılmasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan Mesut Saçu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapse çarptırıldı. Saçu'nun cezasında indirim uygulanmadı.

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen Figen Karadağ ile oğlu Mert Muhammet Karadağ, 10 Temmuz 2020'de tüfekle öldürülerek, şu kuyusuna atıldı ve paraları gasbedildi. Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen Mesut Saçu, yakalanarak tutuklandı. Adliyeye sevk edilen Saçu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.