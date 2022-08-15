Son dakika haberi: YENİMAHALLE'DEKİ İNŞAATTA KOLON DEVRİLDİ; BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Bir son dakika haberine göre Ankara Valisi Vasip Şahin: İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir.
Ankara Valisi Vasip Şahin: İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.
Demirören Haber Ajansı / Güncel