Son dakika haberi: YENİMAHALLE'DEKİ İNŞAATTA KOLON DEVRİLDİ; BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ Bir son dakika haberine göre Ankara Valisi Vasip Şahin: İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Ankara Valisi Vasip Şahin: İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Demirören Haber Ajansı / Güncel Vasip Şahin Fırtına Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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