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Son dakika haberleri: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 kişi yakalandı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Son dakika haberleri: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 46 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 46 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Haziran-3 Temmuz'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, 21 milyon 130 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 milyon 32 bin 250 dolu makaron, 99 bin 243 sahte bandrol, 25 bin 915 litre karışımlı akaryakıt, 8 bin 79 elektronik/muhtelif eşya, 3 bin 120 puro, 1205 paket kaçak sigara, 467 kilogram tütün, 317 litre sahte alkollü içki, 42 sikke, 3 sigara sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

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