Son dakika haberleri: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 46 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Haziran-3 Temmuz'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, 21 milyon 130 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 milyon 32 bin 250 dolu makaron, 99 bin 243 sahte bandrol, 25 bin 915 litre karışımlı akaryakıt, 8 bin 79 elektronik/muhtelif eşya, 3 bin 120 puro, 1205 paket kaçak sigara, 467 kilogram tütün, 317 litre sahte alkollü içki, 42 sikke, 3 sigara sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.