Son dakika haberleri... Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Ankara'nın Keçiören ilçesinde, tartıştığı Murat Dadaş'ın başına taşla vurarak öldürmekle suçlanan Emre G. tutuklandı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde, tartıştığı Murat Dadaş'ın başına taşla vurarak öldürmekle suçlanan Emre G. tutuklandı. Emre G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emre G, "kasten öldürme" suçundan tutukladı. Güncel Kaynak: AA / Tanju Özkaya Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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