ANKARA'DA, PYDYPG TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 16 YABANCI UYRUKLU KİŞİ YAKALANDI PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı. PYD/ Ypg silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince PKK/KCK- PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyruklu kişiye yönelik 4 ilçede gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Diğer firari kişilerin yakalanması amacıyla aramalara devam ediliyor. Ekipler tarafından örgütsel irtibatlarına yönelik risk analiz çalışmaları sürdürülürken, şüphelilerin YTS (Yabancı Terörist Savaşçılar) olarak haklarında gerekli soruşturma başladı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara YPG Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ANKARA'DA, PYDYPG TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 16 YABANCI UYRUKLU KİŞİ YAKALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.