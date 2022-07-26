ANKARA'DA, PYDYPG TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 16 YABANCI UYRUKLU KİŞİ YAKALANDI - Haberler

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ANKARA'DA, PYDYPG TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 16 YABANCI UYRUKLU KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

PYD/ Ypg silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince PKK/KCK- PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyruklu kişiye yönelik 4 ilçede gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Diğer firari kişilerin yakalanması amacıyla aramalara devam ediliyor. Ekipler tarafından örgütsel irtibatlarına yönelik risk analiz çalışmaları sürdürülürken, şüphelilerin YTS (Yabancı Terörist Savaşçılar) olarak haklarında gerekli soruşturma başladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara YPG Güncel Haberler

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