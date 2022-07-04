Son dakika gündem: Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Umutcan Ören - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı ANKARA Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün kontroltnden çıkan minibüs, önce otomobile, ardından park halindeki 5 araca çarptı.

Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı

ANKARA Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün kontroltnden çıkan minibüs, önce otomobile, ardından park halindeki 5 araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayi 2472'inci cadde kavşağında meydana geldi. Aslan Ö. yönetimindeki 06 C 6073 plakalı minübüs ile Şerafettin C. yönetimindeki 06 AAH 482 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minübüs savrularak park halinde bulunan 5 araca daha çarptı. Kazada minübüs sürücüsü Aslan Ö., otomobil sürücüsü Şerafettin C. ve yolculardan Abdullah O. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılara ilk müdahale sanayi esnafı tarafından yapıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

Kaza sonrası görüntüler

Yaralılara müdahale anı

Güvenlik kamerası görüntüsü

?Umutcan ÖREN/ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

Ankara Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title