Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, park halindeki 7 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Altındağ Kargo Dağıtım Merkezi'ne giden 06 BJF 688 plakalı dağıtım minibüsü, iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün baygınlık geçirip, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 7 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ambulanslarla yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,