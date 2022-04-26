Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı

Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, park halindeki 7 otomobile çarptı.

Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı

 ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, park halindeki 7 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Altındağ Kargo Dağıtım Merkezi'ne giden 06 BJF 688 plakalı dağıtım minibüsü, iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün baygınlık geçirip, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 7 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ambulanslarla yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kazada otomobili hasar gören Birsen Aksoy, "İçeride çalışıyorduk, bir ses geldi. İlk arabalara çarptığındaki sesi duyup baktığımızda kargo aracı hızla gelip bizim arabalarımıza da çarptı. Arabaları yolun kenarına atıp benim arabama ve diğer 2 arabaya çarpıp durdu. Kapının önünde olduğumuzdan kazayı olduğu gibi gördük ancak bir şey yapamadık. Bayağı yüksek ses geldi ama fren sesi falan yoktu. Zaten fren izi de yok ama kafamı ilk çevirdiğimde sürücü baygın değildi, bize bakıyordu" dedi.

Görüntü dökümü:

Olay yerinden görüntü

Araçlardan görüntü

Röportaj

Genel detay 

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

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