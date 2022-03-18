Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 11 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel