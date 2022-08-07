Son dakika haberleri | Ankara'da 'Çubuk Belediyesi Şehitleri Anma Tekvando Turnuvası' düzenlendi

Çubuk ilçesinde belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle " Çubuk Belediyesi Şehitleri Anma Tekvando Turnuvası" düzenlendi.

İbrahim Yılmaz Kız İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda şehitler anısına düzenlenen turnuvaya, Ankara'daki 15 spor kulübünden 200 sporcu katıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, müsabakalardan önce yaptığı konuşmada, sporun önemine değinerek, hayırlı bir turnuva olması temennisinde bulundu.

Sporculara ve ailelerine teşekkür eden Demirbaş, sporcu şehri olmayı hedeflediklerini, bunun için de var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

İlçede birçok spor tesisini hizmete açtıklarını anlatan Demirbaş, "İlçemizde çok başarılı sporcular yetişmeye başladı. Sporcularımız önemli başarılar elde ediyor. Milli takıma sporcu göndermeye başladık. Bu noktada çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yüzme havuzu ve spor kompleksinin ardından inşallah yakın zamanda 1000 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunu da ilçemize kazandırmak için çalışıyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal da bu turnuvanın iller arası turnuvaya hazırlık niteliğinde olduğunu belirterek, "Önemli bir turnuvayı ilçemizde düzenliyoruz. Katılan ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından müsabakalar yapıldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Programa, Çubuk Belediye Başkan yardımcıları Lokman Kılıç, Harun Olmuş ve Hüseyin Yiğiner, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celaleddin Rumi Türkoğlu, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tuyan, Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Uluağaçlı, Çubuk Muhtarlar Dernek Başkanı Sadık Can da katıldı.