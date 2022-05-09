Bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlı tutuklandı
AA - Güncel
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Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı.
Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 2-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 200 gram esrar, 500 gram kokain, 300 gram eroin, 670 gram metamfetamin ve 7 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 307 zanlıdan 33'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Güncel