Son dakika haberleri! Ankara'da 13 yıl önce kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle aranan hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Ankara'da 13 yıl önce kayınvalidesini kesici aletle öldürdüğü, karısını da yaraladığı gerekçesiyle aranan firari hükümlü Diyarbakır'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan kişinin kimliği kontrol edildi.

Kontrollerde şüpheli H.H.A'nın 2009 yılında Ankara'da eşini kesici aletle yaraladığı ve kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından arandığı, 13 yıldır firari olduğu belirlendi.

H.H.A. hakkında ayrıca "tehdit", "silahla tehdit", "eziyet etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan H.H.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Öte yandan, H.H.A'nın 1994 yılında kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı M.Ç. ile babası A.Ç'yi İzmir Otogarı'nda bıçaklayarak öldürdüğü, 5 yıl hapis yattıktan sonra 1999'da yürürlüğe giren af sonucu serbest kaldığı öğrenildi.