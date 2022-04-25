Son dakika haberleri: ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı...
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur."
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel