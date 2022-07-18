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Son dakika haberleri! Anız yangınında alevler bahçesine sıçrayınca hortumla müdahale etti

Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Son dakika haberleri! Anız yangınında alevler bahçesine sıçrayınca hortumla müdahale etti

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'da, yerleşim yeri ve ormanlık alana yakın bölgede çıkan anız yangını endişe yaratırken, evinin bahçesine kıvılcımların sıçradığı Makbule Güçlüce (58) sinir krizi geçirdi.

MANİSA'da, yerleşim yeri ve ormanlık alana yakın bölgede çıkan anız yangını endişe yaratırken, evinin bahçesine kıvılcımların sıçradığı Makbule Güçlüce (58) sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin bir türlü sakinleştiremediği kadın, eline aldığı bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yerleşim yeri ve ormanlık alanın yakınında yakılan anızdan sıçrayan kıvımcımlar çevrede endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Turgutlu ilçe itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, zeytin ağaçlarına sıçradı. Alevlerin yerleşim yeri ve ormanlık alana yaklaşmasıyla endişeyi artırdı. Bahçe hortumlarını eline alan ev sakinleri de, yangına müdahale etti.Yeni yaptırdığı evinin bahçesine kıvılcımlar sıçrayan Makbule Güçlüce (58) sinir krizi geçirdi. Eline hortumu alarak, yangına müdahale Güçlüce, itfaiye ekipleri ve kendisini sakinleştirmeye çalışan mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle anız yangını 2 saatlik çalışmanın ardından evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

İtfaiye Bahçe Güncel Haberler Son Dakika

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