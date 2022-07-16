Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı Gelen son dakika haberlerine göre Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi hafif yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi hafif yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar gişeleri mevkisinde, tır, hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Güzergahtaki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. AA / Esmer Geçal - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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