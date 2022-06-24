Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazara 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul ile başkent Ankara'yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan mevkisinde C.Ö'nün kullandığı 27 AHT 285 plakalı iplik yüklü tır ile H.B yönetimindeki 27 Y 9480 plakalı karpuz taşıyan tır çarpıştı.

Kaza sonrası iplik yüklü tırın alev alması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek dorsesinde bulunan ipliklere sıçradı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı bölgeye yakın istasyonlardan olay yerine sevk edildi.

Bu arada yangın nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım tamamen durdu.

Güçlükle olay yerine ulaşan ekipler yaralanan tır sürücüsü C.Ö'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Yaklaşık 1 saat süren yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Kaza sonrası otoyolun İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.