Son dakika haberleri! "Amirallerin Montrö bildirisi" davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar Muhittin Aziz Öztürk, Mustafa Ültanur, Namık Kemal Çalışkan, Tufan Mimir ve Özbek Gürgün savunma yaptı.

Üzerlerine atılı suçu kabul etmeyen Öztürk, bir kumpas ile karşı karşıya kaldıklarını, hükümet yetkililerinin de oyuna getirildiğini savundu.

Sanık Mustafa Ültanur, Rusya-Ukrayna savaşıyla Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

Eski Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Namık Kemal Çalışkan ise kendilerinin de derneğin kuruluş yıl dönümünde bir açıklama yapmayı planladıklarını fakat amirallerin bildirisinin ardından bu açıklamayı yapmadıklarını söyledi.

Suçlamayı reddeden Çalışkan, amirallerle yargılanmaktan gurur duyduğunu fakat amirallerin bildirisiyle ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Tufan Mimir ve Özbek Gürgün de açıklamada suç unsurunun bulunmadığını iddia etti. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin gündemdeki tartışmalar nedeniyle görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak için dava konusu bildiriyi yayımladıklarını belirten sanıklar, bu eylemin fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme, 29 ve 30 Mart'ta görülmek üzere davayı erteledi.