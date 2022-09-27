Son dakika haberleri! Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
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Son dakika gündem haberi: Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte pazar günü oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.