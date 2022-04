Son dakika haberleri: Ambulansta kaza geçiren SMA'lı Yasmin'in annesi: Hastaneden gelecek iyi haberi bekliyoruz

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da kendisini taşıyan ambulansın kaza yapması sonucu yaralanan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 7 aylık Yasmin Elif Salman, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sırasında bağlı olduğu cihazların çıkması sonucu bir süre de nefessiz kalan Yasmin'in annesi Hilal Salman, "O ambulanstan sağ çıkmamız büyük mucizeydi. Tıbbi cihazlarımız da zarar gördü. Şu an dualarınıza ve yardımlarınıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hastaneden gelecek iyi haberi bekliyoruz" dedi.

Adana'da yaşayan kurye Vedat Salman (23) ile hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Hilal Salman (21) çiftinin SMA Tip-1 hastası bebekleri Yasmin Elif, rutin kontrolleri için İstanbul'da özel bir hastaneye götürüldü. 26 Nisan günü evlerine dönmek için yola çıkan Hilal Salman ile minik kızını taşıyan özel ambulans, saat 02.00 sıralarında Aksaray- Adana yolunun 32'nci kilometresinde takla attı. Kazada, devrilen reflü yatağının altında kalan Yasmin Elif yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasmin Elif Salman, burada 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan bebeğin enfeksiyon değerlerinin düşürülmesi için tedavisi sürüyor.

"O gün ki çığlıklarım hala kulağımdan gitmiyor. Uykuya daldığım an o günü rüyamda görüyorum ve hemen kabusla uyanıyorum. Psikolojik olarak çok kötü bir durumdayım. O ambulanstan sağ çıkmamız bile büyük bir mucize. Yasmin'in şu an her zamankinden daha fazla dualarınıza ve desteklerinize ihtiyacı var. Valilik onaylı kampanyamız 4 aydır devam ediyor. 1 lira dahi olsa ona destek olarak bizi bu süreçten kurtarabilirsiniz. Yasmin bu ülkenin evladı ve sizler onu hayatta tutabilirsiniz. Yasmin daha önce de 3 ay yoğun bakımdaydı. 1 haftadır bizimle birlikte ama bu kaza bizi yeniden ayırdı. Kızımın kaza sırasında üzerinde yattığı yastığı, giydiği kıyafetleri ve taktığı bandanasını koklayarak ayakta durmaya çalışıyorum. Hastaneden ayrılamıyorum ve gelecek iyi haberi bekliyorum."