Son dakika haberleri! Amasya'da yangında dumandan etkilenen kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı - Haberler

AMASYA (AA) - Amasya'da yangın çıkan iş yerinde dumandan etkilenen kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hacılar Meydanı'nda bir kuaförde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İş yerinde alçıdan yapılan dekorun arasına bir kedinin sıkıştığını fark eden itfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilenen hayvanı dışarı çıkararak su içirip, yıkadı.

Hayata döndürülen kedi, veterinere götürüldü.