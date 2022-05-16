Son dakika haberleri! Amasya'da yangında dumandan etkilenen kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Amasya'da yangında dumandan etkilenen kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

AA - Cihan Okur - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Amasya'da yangında dumandan etkilenen kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Son dakika haberleri: Amasya'da yangın çıkan iş yerinde dumandan etkilenen kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

AMASYA (AA) - Amasya'da yangın çıkan iş yerinde dumandan etkilenen kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hacılar Meydanı'nda bir kuaförde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İş yerinde alçıdan yapılan dekorun arasına bir kedinin sıkıştığını fark eden itfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilenen hayvanı dışarı çıkararak su içirip, yıkadı.

Hayata döndürülen kedi, veterinere götürüldü.

AA / Cihan Okur - Güncel

İtfaiye, Amasya, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title