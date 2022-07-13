Son dakika haberleri... Amasya'da "maganda kurşunu" isabet eden genç kız öldü Son dakika gündem haberi: Amasya'da, bir sünnet düğünü sırasında maganda kurşununun isabet ettiği genç kız, yaşamını yitirdi. Amasya'da, bir sünnet düğünü sırasında maganda kurşununun isabet ettiği genç kız, yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Tatar köyünde düzenlenen sünnet düğününde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı. İddiaya göre, havaya ateş açanlardan S.A. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Beste Koçak (19) olay yerinde hayatını kaybetti. S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. AA / Cihan Okur - Güncel Amasya Tatar Güncel Haberler Son Dakika

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