Son dakika haberleri | AMASYA'DA KAZALAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre AMASYA'da meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
AMASYA'da meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Kentte 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Yaralamalı ve ölümlü sonuçlanan kazaların genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü de kaza anlarına ait görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel