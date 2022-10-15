Son dakika haberleri... Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4)
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Gelen son dakika haberine göre Maden ocağı sahasındaki ekipler Olay yerinde bekleyen ambulanslar BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Maden ocağı sahasındaki ekipler
Olay yerinde bekleyen ambulanslar BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (4)
Kaynak: AA / Güncel