Son dakika haberleri... Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4) Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Maden ocağı sahasındaki ekipler Olay yerinde bekleyen ambulanslar BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maden ocağı sahasındaki ekipler Olay yerinde bekleyen ambulanslar BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (4) Kaynak: AA / Güncel Amasra Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4) - Haberler

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