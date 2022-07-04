Son dakika haberleri! Alkollü yolcu taksi şoförünü ısırdı, darbetti, aracına binip kaza yaptı

MANİSA'da, taksici sürücüsü Ali Hallaç (47), tartıştığı alkollü müşterisi Alparslan Türkeş D. (34) tarafından ısırılarak, darbedildi. Daha sonra taksinin direksiyonuna geçen Alparslan Türkeş D., araçla kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, İstanbul- İzmir karayolu Yunusemre ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ali Hallaç, 45 T 0164 plakalı aracıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünden, biri kadın iki yolcu aldı. İzmir'e gitmek üzere yolan çıkan Ali Hallaç ile müşterisi Alparslan Türkeş D., arasında tartışma çıktı. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aracını yolun sağına çeken Ali Hallaç'a, müşterisi Alparslan Türkeş D. saldırmaya başladı. Alparslan Türkeş D., Hallaç'ı başı, boynu ve kollarından ısırdı. Ardından saçlarından sürükleyerek taksiden indirdi. Yere düşen Hallaç'a tekme ve yumruk atmayı sürdüren öfkeli saldırganı çevredekiler güçlükle engelledi. Vatandaşların elinden kurtulan Alparslan Türkeş D., bu kez taksiye binerek çalıştırdığı araçla kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.