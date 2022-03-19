Alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı

ÜMRANİYE'de park halindeki özel halk otobüsüne otomobiliyle çarpan alkollü sürücü, olay yerine gelen trafik polislerine aracı başkasının kullandığını iddia ederek polisleri kandırmaya çalıştı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Atatürk Caddesi üzerine meydana geldi. 34 VA 5130 plakalı otomobilin sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisindeki Nazım Taşdemir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan sürücü, polis ekipleri gelmeden evden kardeşini çağırarak kazayı üstlenmesini istedi. Olay yerine gelen kişinin sürücü olmadığından şüphelenen trafik polisi kazayla ilgili detaylı bilgi sordu. Çelişkili bilgiler üzerine sürücü olduğunu iddia eden kişinin sürücü olmadığı, kazayı yapan kişinin abisi olduğu belirlendi. Polisin sürücüye yaptığı alkol muayenesi sonrası sürücü 0.59 promil alkollü çıktı. Sürücü ifadesi alınmak üzere Elmalıkent Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaralı Nazım Taşdemir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.