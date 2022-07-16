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Son dakika haberleri | Aliağa'da Ağaçlandırma Sahasında Yangın

ANKA - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran Mahallesi'nde ağaçlık bölgede çıkan yangına 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer ve 3 su tankeri ile müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran Mahallesi'nde ağaçlık bölgede çıkan yangına 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer ve 3 su tankeri ile müdahale ediliyor.

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Yenişakran Mahallesi Kaşıkçı Köyü yakınlarında bulunan ziraat arazisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlandırma sahasına sıçrayan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer ve 3 su tankeri ile havadan-karadan müdahale başlatıldı.

ANKA / Güncel

Yenişakran Aliağa su Güncel Haberler Son Dakika

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