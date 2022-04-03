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Son dakika haberleri | Alevlerden kaçan inşaat bekçisi, merdivenlerden düşerek öldü

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Son dakika haberleri | Alevlerden kaçan inşaat bekçisi, merdivenlerden düşerek öldü

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da inşası süren bir otelde çıkan yangını fark edince merdivenlerden inmeye çalışan bekçi İsmail Çoban (50), beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da inşası süren bir otelde çıkan yangını fark edince merdivenlerden inmeye çalışan bekçi İsmail Çoban (50), beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Akabe Mahallesi'nde inşası süren bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden bekçi İsmail Çoban, 5'inci kattaki merdivenden inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra Çoban'ın cesedi ile karşılaştı. Çoban'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Alevlerden kaçan inşaat bekçisi, merdivenlerden düşerek öldü

Son dakika haberleri | Alevlerden kaçan inşaat bekçisi, merdivenlerden düşerek öldü

Son dakika haberleri | Alevlerden kaçan inşaat bekçisi, merdivenlerden düşerek öldü

Son dakika haberleri | Alevlerden kaçan inşaat bekçisi, merdivenlerden düşerek öldü

Son dakika haberleri | Alevlerden kaçan inşaat bekçisi, merdivenlerden düşerek öldü

Son dakika haberleri | Alevlerden kaçan inşaat bekçisi, merdivenlerden düşerek öldü

Son dakika haberleri | Alevlerden kaçan inşaat bekçisi, merdivenlerden düşerek öldü

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

İsmail Çoban, Bekçi, Güncel, Haberler

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