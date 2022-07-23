Son dakika haberleri | Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Gözübüyük Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işletme personeli müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor. Yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. AA / Mustafa Kurt - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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