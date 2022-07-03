Son dakika haberleri... Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Mert Cantürk - Güncel
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Son dakika haberleri... Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uğur Hakan B. (22) yönetimindeki 07 AVM 206 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan araçtaki G.Ç, Z.P. ve D.P. isimli kadınlar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

AA / Mert Cantürk - Güncel

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