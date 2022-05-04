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Son dakika haber: Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika haber: Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmail Kışlıoğlu (36) yönetimindeki 07 AGT 832 plakalı otomobil ile H.G. (51) idaresindeki 03 ND 323 plakalı kamyon, Payallar Mahallesi Merkez Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kışlıoğlu ve yolcu Nilüfer D, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki iki ayrı özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü Kışlıoğlu, hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda, otomobilin kamyonun bulunduğu şeride geçerek çarpması görülüyor.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

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