Son dakika haberleri | Alanya'da jandarma, çalıntı motosikleti sahibine teslim etti - Haberler

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Son dakika haberleri | Alanya'da jandarma, çalıntı motosikleti sahibine teslim etti

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika haberleri | Alanya'da jandarma, çalıntı motosikleti sahibine teslim etti

Son dakika habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu çalıntı motosiklet sahibine verildi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu çalıntı motosiklet sahibine verildi.

Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkler Mahallesi'nde trafik kontrolü sırasında plakası olmayan motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde çalıntı olduğu öğrenilen motosikleti kullanan O.U'ya idari para cezası verildi.

Ekipler, çalıntı motosikleti, sahibi H.U'ya teslim etti.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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