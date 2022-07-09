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Son dakika haberleri: Alanya'da ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika haberleri: Alanya'da ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Son dakika haberleri... Alanya ilçesinde dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.

Alanya ilçesinde dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.

Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde 34 hafta 5 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin, ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Antalya'ya sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığından istenen ambulans helikopter, ilçede Bahçeşehir Okulları Stadı'na geldi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla stada götürülen bebek, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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