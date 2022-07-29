Son dakika haberleri! Akşehir'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı Edinilen son dakika haberine göre Akşehir ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Akşehir ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. İbrahim Güvenç idaresindeki 32 HH 942 plakalı kamyonet, Karahüyük Mahallesi yakınlarında aynı yöne seyir halinde bulunan 42 UH 037 plakalı Numan Yapıcı idaresindeki traktörün arkasındaki römorka çarptı. Kazada yaralanan ve kamyonete sıkışan sürücü İbrahim Güvenç, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı Güvenç, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Bayram Uygun Güncel Haberler Son Dakika

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