Son dakika haberleri! Aksaray İl Sağlık Müdürü: 815 yataklı hastanemizde 9 hastamız kaldı

AKSARAY (DHA) - AKSARAY İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, "Koronavirüs tedavisi kapsamında yatan hasta sayımız, tek hanelere düştü. 815 yataklı hastanemizde sadece 9 hastamız kaldı. İlerleyen günlerde inşallah hasta sayımızı sıfırlayacağız. Şehrimiz genelinde dün yapılan 200 testten sadece 4 kişide vakaya rastladık" dedi.

Aksaray'da vaka sayılarının düşmesiyle Covid-19 hastalarına hizmet veren tek yer, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldı. 1 klinikte sadece Covid-19 hastalarına hizmet verilirken, diğer klinikler ise normale döndü. 432 bin 883 nüfusa sahip kent genelindeki Covid-19 testlerinde ise dün 200 kişiden 4'ünde vaka görüldü.