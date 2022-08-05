Son dakika haberleri! Aksaray'da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Aksaray'da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Aksaray'da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Aksaray'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gurbetçi İsmail Akkoç (22) idaresindeki 42 AHM 928 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Akkoç ile otomobildeki Erdem İyikasap (21) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan İyikasap, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akkoç'un ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İyikasap ve Akkoç'un Hollanda'da yaşadığı ve tatil için memleketi Aksaray'a geldiği öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Hürriyet Aksaray Güncel Haberler Son Dakika

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