Son dakika haberleri! Aksaray'da kumar operasyonunda 28 kişiye para cezası verildi Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'da kumar operasyonunda 28 kişiye para cezası uygulandı. Aksaray'da kumar operasyonunda 28 kişiye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 6 kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 28 kişiye 50 bin 954 lira ceza kesildi. Ekipler, kıraathane sahipleri hakkında adli işlem başlatarak, iş yerlerini faaliyetten men etti. Güncel Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut Emniyet Müdürlüğü Aksaray Güncel Haberler Son Dakika

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