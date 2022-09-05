Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

Son dakika haberine göre Aksaray'da 21 Ağustos'ta inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray'da 21 Ağustos'ta inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren İhsan Ş. (15), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

İhsan Ş. (15), 21 Ağustos'ta Hürriyet Mahallesi'nde inşaat için açılan temelde biriken suya girmiş, gözden kaybolan çocuğun arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrılmış, dalgıçların yaptığı çalışma sonucu İhsan Ş, sudan çıkarılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aksaray Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title