Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden motosiklet çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti.

Coğlaki Mahallesi'nde zanlı C.D. (26) saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şapkalı ve maskeli bir kişinin, iş yerinde bir süre dolaşması ve motosikleti çıkarması yer alıyor.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Asayiş, Güncel, Haberler

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