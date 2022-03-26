Son dakika haberleri: AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE ÖZEL EKİBİ 5 AYRI İLDE EŞZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi koordinasyonunda kolluk ve maliye ekiplerinin katılımıyla 5 ayrı ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 ayrı akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi koordinasyonunda kolluk ve maliye ekiplerinin katılımıyla 5 ayrı ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 ayrı akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.