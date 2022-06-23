Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek - Haberler

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